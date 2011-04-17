Реформа водного транспорта планируется в Петербурге

Перевозчики намерены предложить клиентам специальное оборудование — наушники для аудиогидов, чтобы экскурсии проводились тихо и не беспокоили жителей прибрежных районов.

Ожидается, что в грядущем туристическом сезоне услугами водных маршрутов Санкт-Петербурга воспользуется около пяти миллионов посетителей. Эту информацию озвучил заместитель руководителя городского транспортного комитета Дмитрий Ваньчков в беседе с изданием "КП-Петербург".

Стратегия властей направлена на совершенствование инфраструктуры водного транспорта: в ближайшие десять лет планируется стандартизация всех причалов, создание удобной системы приобретения билетов, устранение практики навязывания услуг представителями частных фирм и переход судов в центральной части города на экологически чистые электрические двигатели. Однако главная цель нововведений — улучшение условий для туристов, тогда как вопрос регулярного использования водных путей местными жителями для ежедневных перемещений пока остаётся нерешённым. Властями подчёркивается отсутствие значительного интереса горожан к такому виду передвижения.

Дмитрий Ваньчков уточнил, что любые эксперименты по организации постоянных рейсов часто заканчиваются формированием исключительно туристических маршрутов.

Единственное исключение составляют сезонные рейсы из Кронштадта в Ломоносов или Петергоф, куда пассажиры отправляются ради дальнейших поездок на железнодорожном транспорте до центра города. Тем не менее такие путешествия происходят редко, что делает затруднительным формирование постоянного расписания.

Изменения в сфере обслуживания туристов произойдут уже в 2025 году. Перевозчики намерены предложить клиентам специальное оборудование — наушники для аудиогидов, чтобы экскурсии проводились тихо и не беспокоили жителей прибрежных районов. Пока данная практика носит рекомендательный характер, но вскоре станет обязательной.

Говоря о ценообразовании, Ваньчков отметил, что власти отказались от планов повышения стоимости стоянки на городских причалах, чтобы сдерживать рост тарифов на билеты. Несмотря на инфляцию и подорожание топлива, городские власти заинтересованы в сохранении доступной цены для приезжих туристов. Важным решением могло бы стать внедрение единой билетной системы, позволяющей исключить посредников и снизить издержки. Кроме того, представители транспортной службы ведут борьбу с нелегальными перевозчиками, уклоняющимися от уплаты налогов и игнорирующими нормативные требования, обещая дальнейшее расширение официального сегмента для повышения безопасности прогулок по рекам и каналам.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю на уборку улиц Петербурга потратили 75 тыс. куб. м воды.

Фото: Piter.TV