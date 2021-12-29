В Ленобласти рецидивиста подозревают в краже ювелирных украшений и алкоголя стоимостью более 3 млн

Он подозревается в кражах из двух домов одной деревни.

Рецидивист вынес из дома в деревне Порошкино (Ленобласть) ювелирные украшения и алкоголь стоимостью более 3 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Хозяйка обнаружила, что на первом этаже двухэтажного дома разбито окно в комнату. Из квартиры пропали ювелирные украшения из металла желтого и белого цвета (11 колец, 2 цепочки, 6 подвесок, крест, металлический браслет от часов, 7 пар сережек), алкогольная продукция. Общий материальный ущерб составил 3 395 000 рублей.

Подозреваемым оказался 25-летний безработный, который 10 января был задержан по подозрению в краже из еще одного дома. Там он совершил хищение ювелирных изделий и бижутерии на общую сумму 34 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый по-прежнему находится в ИВС.

Мужчина с 2017 года был неоднократно судим.

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Фото: pexels