47-летний рецидивист несколько раз ударил знакомого ножом в Первомайском.

В Выборгском районе Ленинградской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на знакомого. Инцидент произошел в поселке Первомайское.

По информации Росгвардии, вечером в среду поступило сообщение о мужчине в окровавленной одежде, который шел по улице Ленина. Прибывшие сотрудники обнаружили 40-летнего пострадавшего. Он рассказал, что распивал алкоголь со знакомым, однако между ними возник конфликт. Во время ссоры собутыльник несколько раз ударил его ножом.

Пострадавший описал нападавшего прибывшим сотрудникам. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него непроникающие ранения живота и правой кисти.

Подозреваемого вскоре обнаружили в одном из домов на улице Ленина. Его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга совместно с участковым.

Задержанным оказался неоднократно судимый 47-летний местный житель. Ранее его привлекали к ответственности за грабеж, кражу, мошенничество и незаконное хранение наркотиков. Мужчину доставили в 89-й отдел полиции.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV