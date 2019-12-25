В Ленобласти 4-летний ребёнок по недосмотру взрослых отравился нейролептиками

Мать мальчика в это время находилась в больнице со вторым семимесячным сыном.

Во Всеволожском районе Ленобласти ребёнок отравился нейролептиками по недосмотру взрослых. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры в деревне Новосаратовка утром 19 сентября в больницу поступил 4-летний мальчик с отравлением медицинскими препаратами – нейролептиками. В тяжелом состоянии он был помещён в реанимацию.

Мать мальчика в это время находилась в больнице со вторым семимесячным сыном. Старший ребёнок находился со своей родной тётей. Женщина заметила, что мальчик начал странно себя вести, увидела пустой блистер от таблеток и вызвала скорую.

Ранее в Петербурге 13-летняя школьница отравилась спиртом.

Фото: Piter.tv