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Двухлетний ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой в Новоселье
Сегодня, 9:32
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Двухлетний ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой в Новоселье

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Медицинские работники диагностировали у мальчика ожоги 2-3 степени, которые охватили туловище, плечи, шею и лицо, общей площадью более 30% поверхности тела.

В субботу, 8 февраля, из поселка Новоселье (Ленинградская область) в реанимационное отделение Ломоносовской больницы доставлен двухлетний мальчик с ожогами. Предположительно, ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячей едой.

Медицинские работники диагностировали у мальчика ожоги 2-3 степени, которые охватили туловище, плечи, шею и лицо, общей площадью более 30% поверхности тела.

Родители пострадавшего ребенка переехали в Россию из Средней Азии. Отец, 27-летний первокурсник, работает курьером в службе доставки, а 26-летняя мать временно не трудоустроена. Семья проживала в доме своего знакомого в Новоселье.

Ранее мы сообщили о том, что три пары умерли в Петербурге за выходные.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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