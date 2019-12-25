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Петербуржца подозревают в развращении пятиклассника на футбольном поле
Сегодня, 10:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца подозревают в развращении пятиклассника на футбольном поле

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Еще в пятницу, 15 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, петербуржец домогался до пятиклассника.

В Московском районе Петербурга задержали мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в пятницу, 15 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, петербуржец домогался до пятиклассника.

На следующий день 37-летний подозреваемый в педофилии был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются детали произведшего.

Ранее в метро Петербурга иностранец приставал к школьнице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, педофил, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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