Петербуржца подозревают в развращении пятиклассника на футбольном поле

В Московском районе Петербурга задержали мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.
Еще в пятницу, 15 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, петербуржец домогался до пятиклассника.
На следующий день 37-летний подозреваемый в педофилии был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются детали произведшего.
Ранее в метро Петербурга иностранец приставал к школьнице.
Фото: Piter.tv
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