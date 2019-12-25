Петербуржца подозревают в развращении пятиклассника на футбольном поле

Еще в пятницу, 15 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, петербуржец домогался до пятиклассника.

В Московском районе Петербурга задержали мужчину по подозрению в развращении несовершеннолетнего мальчика. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в пятницу, 15 июля, на футбольном поле на 5-м Предпортовом проезде, петербуржец домогался до пятиклассника.

На следующий день 37-летний подозреваемый в педофилии был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются детали произведшего.

Ранее в метро Петербурга иностранец приставал к школьнице.

Фото: Piter.tv