Петербург подтвердил статус второго по развитию ИИ региона России

При составлении рейтинга оценивались пять ключевых направлений: рынок труда, научная активность, присутствие темы искусственного интеллекта в СМИ, поисковый интерес жителей и уровень образования.

Комитет по информатизации и связи сообщил, что Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по уровню развития технологий искусственного интеллекта. По итогам исследования, представленного на форуме "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия", город набрал 98,71 балла, уступив лидерство Москве с минимальным отрывом в 1,29 балла.

В комитете пояснили, что аналитики изучали данные за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года, охватив 85 субъектов страны. При составлении рейтинга оценивались пять ключевых направлений: рынок труда, научная активность, присутствие темы искусственного интеллекта в СМИ, поисковый интерес жителей и уровень образования. Основой для оценки послужили 22 560 упоминаний об ИИ в региональном информационном поле, которые были обработаны с помощью самих технологий искусственного интеллекта.

Методологию исследования разработали команды "Билайн AI", Научно-образовательного центра "Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта" Томского государственного университета и компании "Киберия". Председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова подчеркнула, что город уверенно удерживает высокие позиции, так как цифровизация в нем всегда начинается с потребностей людей. Она добавила, что ежегодное сохранение Санкт-Петербургом позиций в рейтинге подчеркивает зрелость местной ИИ-экосистемы и демонстрирует вклад региона в технологический ландшафт всей страны.

Ранее специалист по нейросетям рассказал о возможностях искусственного интеллекта в расшифровке текстов.

Фото: Пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга