Суд Петербурга прекратил дело двух вандалов, разрисовавших вагоны

Петербургский суд рассмотрел дело двух вандалов, которые решили разрисовать вагоны баллончиками. Молодые люди добровольно помирились с потерпевшей стороной.

Мировой судья судебного участка №33 Петербурга рассмотрела уголовное дело в отношении двух вандалов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм группой лиц). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в январе этого года обвиняемые находились на железнодорожных путях промзоны Парнас. Они решили разрисовать два вагона аэрозольными баллонами рисунки без смысловой нагрузки.

Защитник молодых людей просил прекратить дело, так как они помирились с потерпевшим через его представила. В итоге суд и правда прекратил дело из-за примирения сторон.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 3 года и 1 месяц условно хулигану, сообщившему о минировании Николевской больницы.

Фото: Piter.TV