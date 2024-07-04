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Пьяный мужчина нарисовал нацистский символ в лифте дома на Будапештской

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Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Утром в среду, 3 июля, в полицию поступило сообщение о том, что жилец дома 108 по Будапештской улице разрисовал лифт в подъезде и ведёт себя неадекватно. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в 11:00 по горячим следам сотрудниками полиции у указанного дома по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1972 года рождения.

Задержанный пояснил, что нанёс изображение в лифте в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции, где в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что несколько раз ударил по голове полицейского.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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