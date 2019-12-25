Петербургские исследователи разрабатывают новый способ хранения данных

Учёные Петербурга создают ДНК-носитель для вечного хранения информации.

Учёные Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича разрабатывают носитель информации на основе молекул ДНК. В будущем технологию планируют применять для хранения данных в космосе. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Исследователи уже смогли записать на синтезированную ДНК короткую фразу из 150 букв. По оценкам специалистов, в перспективе этот способ позволит сохранять значительные объёмы информации. Теоретически все данные, накопленные человечеством, могут поместиться в 100–150 граммах ДНК.

О разработке петербургские учёные рассказали на конференции "Профессиональная и гражданская наука: стратегия взаимодействия". В этом году мероприятие приурочили к 135-летию со дня рождения популяризатора науки Сергея Вавилова.

В конференции участвуют более 230 исследователей из России, Китая, Азербайджана и Болгарии. Они обсуждают научные вопросы из разных областей и возможности междисциплинарного сотрудничества.

Директор Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН имени С. И. Вавилова Надежда Ащеулова отметила важность участия общества в научных и волонтёрских проектах.

По мнению участников конференции, взаимодействие специалистов из разных областей помогает искать решения сложных задач. Разработка ДНК-носителя рассматривается как одно из перспективных направлений развития технологий хранения информации, в том числе для будущих космических миссий.

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