Завершилось расследование в отношении трех профессиональных автоугонищков

Машины взламывали с помощью электронных устройств.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы профессиональных воров автомобилей. По версии следствия, преступная группа работала с января по март 2021-го года.

Злоумышленники похищали автомобили корейского и японского производства, а затем продавали их в Центральной Азии. Предположительно, главарем группы выступал 35-летний петербуржец, который уже был ранее судим. Хищения были совершены в разных районах Петербурга. Автомобиль вскрывали с помощью электронных устройств. Машины перегоняли в гараж-ангар в поселке Агалатово. Там преступники блокировали сигналы спутниковой системы.

За несколько месяцев было похищено 4 автомобиля. Два из них смогли вернуть владельцам. Одну иномарку нашли в Оренбургской области, а последняя пока еще числится пропавшей. Общий ущерб составил более 8 млн рублей.

Во время обысков у подозреваемых изъяли два автомобиля, различное оборудование, госномера, а также 1,5 млн рублей. Трое участников группы находились под стражей с момента задержания. Далее их дело рассмотрит суд.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что неизвестный хотел угнать "Опель" на улице Марата, но спустя несколько метров попал в ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти