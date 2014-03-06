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В Петербурге можно пройти расширенную диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья
Сегодня, 10:02
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В Петербурге можно пройти расширенную диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья

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Диагностика проводится в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно при наличии полиса ОМС.

Для тех, кто планирует стать родителем, в Петербурге есть возможность пройти расширенную диспансеризацию с проверкой репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава.

Горожане могут пройти бесплатное обследование, которое позволит выявить возможные проблемы с деторождением на ранней стадии. Специалисты найдут эффективное лечение и предотвратят развитие осложнений. 

Диагностика проводится в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно при наличии полиса ОМС. Получить номерок на расширенную проверку здоровья можно  онлайн на Госуслугах, через портал "Здоровье петербуржца", по телефону или в регистратуре.

2024-й объявлен Президентом России Годом семьи. Поддержка материнства и детства, создание условий для роста рождаемости — приоритетные направления социальной политики правительства Петербурга.

Пресс-служба комздрава Петербурга

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Фото: Pxhere, пресс-служба комздрава СПб

Теги: бесплатное обследование, диспансеризация, здоровье, люди, медицина, проверка репродуктивного здоровья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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