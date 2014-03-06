В Петербурге можно пройти расширенную диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья

Диагностика проводится в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно при наличии полиса ОМС.

Для тех, кто планирует стать родителем, в Петербурге есть возможность пройти расширенную диспансеризацию с проверкой репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава.

Горожане могут пройти бесплатное обследование, которое позволит выявить возможные проблемы с деторождением на ранней стадии. Специалисты найдут эффективное лечение и предотвратят развитие осложнений.

Диагностика проводится в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно при наличии полиса ОМС. Получить номерок на расширенную проверку здоровья можно онлайн на Госуслугах, через портал "Здоровье петербуржца", по телефону или в регистратуре.

2024-й объявлен Президентом России Годом семьи. Поддержка материнства и детства, создание условий для роста рождаемости — приоритетные направления социальной политики правительства Петербурга. Пресс-служба комздрава Петербурга

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Фото: Pxhere, пресс-служба комздрава СПб