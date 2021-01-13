Эксперты прокомментировали расширение господдержки промышленных парков и технопарков

Речь идет о частных технопарках, управляющие компании которых могут теперь получить компенсацию затрат на развитие своей инфраструктуры из федерального бюджета.

1 июля вступило в силу постановление Федерального правительства о расширении господдержки промышленных парков и технопарков, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Речь идет о частных технопарках, управляющие компании которых могут теперь получить компенсацию затрат на развитие своей инфраструктуры из федерального бюджета. Субсидия составляет до 99% понесенных затрат. На практике технопарки, с резидентства в которых стартовали и стартуют множество новых малых производств, теперь могут улучшать условия для бизнеса, практически полностью, за государственный счет.

Причем, не погрязая в переговорах с региональными руководителями, которым все еще приходится порой кроить "тришкин кафтан" из дефицитного бюджета, а участвуя в перераспределении средств напрямую "из Москвы". Так что пророчим спрос на здания заводов и фабрик в любом состоянии по всей стране. От местных управленческих команд сейчас требуется "принять пас" федерального центра. Установить рабочий контакт с желающими стать управляющей компанией технопарка и санкционировать использование для него местной заброшки. И на выходе имеем стабильный рост в экономике территории. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: пресс-служба Правительства Омской области