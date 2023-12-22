Мужчина распылил перцовый баллончик в сторону соседа-подростка в Колпино

Также от действия баллончика в подъезде пострадала 13-летняя жительница другой квартиры.

Вечером среды, 20 марта, в экстренные службы обратилась жительница Колпино, которая сообщила, что её 37-летний сосед по дому на Заводском проспекте позвонил в квартиру 47-летней нетрезвой соседки, устроил скандал и распылил перцовый баллончик в лицо 14-летнего сына женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Также от действия баллончика в подъезде пострадала 13-летняя дочь заявительницы: у девочки-подростка был диагностирован контактный дерматит. У её сверстника-соседа обнаружили химический ожог кожи. Оба несовершеннолетних получили первичную медицинскую помощь и отпустили.

Прибывшие на место происшествия полицейские взяли показания у жильцов, но мужчины с баллончиком в квартире не обнаружили — его дверь никто не открыл. За последние шесть лет этот подозреваемый был неоднократно судим.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рецидивист, ударивший своего соседа отверткой, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV