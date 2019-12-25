Врачи назвали симптомы рака легкого

Некоторые больные жалуются на длительно непрекращающийся кашель, затруднение дыхания, одышку.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам назвали основные симптомы рака легкого. Медики отметили, что на а ранних стадиях рак легкого не сопровождается какими-либо симптомами и оказывается случайной находкой при плановом флюорографическом обследовании. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения

Основным симптомом заболевания является наличие опухоли. Кроме того, некоторые больные жалуются на длительно непрекращающийся кашель, затруднение дыхания, одышку, хрипы в легких, прожилки крови в мокроте, боли в груди. У некоторых пациентов в анамнезе есть осиплость голоса, нарушение глотания, беспричинное похудание, слабость, потеря аппетита.

Медики отмечают, что сегодня это самый частый вид рака у человека, вызывающий наибольшее количество смертей от онкологических заболеваний.

Не пренебрегайте медицинскими осмотрами. Посещайте врачей вовремя. Откажитесь от вредных привычек и ведите здоровый образ жизни. Пресс-служба ГЦМП

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)