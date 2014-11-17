Работы по рекультивации полигона "Красный Бор" выполнены на 60%

В целом правительство выделило 47 млрд рублей на устранение наиболее проблемных объектов в стране.

Работы по восстановлению мусорного полигона "Красный Бор" в Ленобласти завершены на 60%. Об этом информировали в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает РИА Новости.

Как отметил Патрушев, исторически это место использовалось для хранения опасных отходов со всего Советского Союза. Однако сейчас объект уже не представляет той угрозы для людей и экологии, как раньше.

Вице-премьер подчеркнул, что работы по устранению накопленных экологических проблем продолжаются. Он также добавил, что процесс рекультивации займет еще несколько лет.

В целом правительство выделило 47 млрд рублей на устранение наиболее проблемных объектов в стране. Кроме того, в период с 2025 по 2028 год планируется выделить еще 46 млрд рублей для этих целей.

Ранее мы сообщили о том, что два масштабных ремонта дорог подошли к концу Лужском районе.

Фото: ВКонтакте / Красный Борстройщик"