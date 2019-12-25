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"Сбер" работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Сбер" работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет

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Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума "Банки России – XXI век".

Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив,

— заявил он

Фото: Piter.tv

Теги: банк, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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