Разумишкин и Хорт провели рабочий обход ЖК "Новая Охта"

Вице-губернатор отметил важность поддержания порядка на контейнерных площадках и графике вывоза мусора в праздничные дни.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт провели сегодня рабочую экскурсию по жилому комплексу "Новая Охта".

В своем Telegram-канале вице-губернатор отметил важность поддержания порядка на контейнерных площадках и графике вывоза мусора в праздничные дни. Также обсудили состояние мусорных баков.

Как подчеркнул Разумишкин, есть несколько проблемных мест, которые нужно держать под контролем и следить за качеством уборки".

Ранее Кирилл Поляков рассказал о новогодней благотворительности.

Фото: Telegram / Разумишкин