Разумишкин и Хорт провели рабочий обход ЖК "Новая Охта"

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт провели сегодня рабочую экскурсию по жилому комплексу "Новая Охта".
В своем Telegram-канале вице-губернатор отметил важность поддержания порядка на контейнерных площадках и графике вывоза мусора в праздничные дни. Также обсудили состояние мусорных баков.
Как подчеркнул Разумишкин, есть несколько проблемных мест, которые нужно держать под контролем и следить за качеством уборки".
Ранее Кирилл Поляков рассказал о новогодней благотворительности.
Фото: Telegram / Разумишкин
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