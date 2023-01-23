Кирилл Поляков рассказал о новогодней благотворительности

Уже много лет он поддерживает детский хоспис "Бумажная птица".

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поделился в своем Telegram-канале новостями о благотворительной деятельности, которую он проводит перед Новым годом.

Поляков отметил, что преддверие Нового года – это время чудес, реализации мечтаний, получения подарков и искренней радости. Уже много лет он поддерживает детский хоспис "Бумажная птица". Каждый год проводится акцию "Мечты сбываются".

Поляков добавил, что поддержать детей можно различными способами – внести пожертвования, стать волонтерами или распространить информацию о благотворительных акциях.

Ранее петербуржцы поделились главными новогодними приметами.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков