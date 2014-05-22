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В Петербурге пока не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пока не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте

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Этот вариант возможен при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Власти Петербурга пока не рассматривают введение QR-кодов в общественном транспорте. Об этом журналистам 23 ноября сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

На сегодняшний день правительство Петербурга не обсуждает внедрение системы проверки QR-кодов на городском общественном транспорте, по примеру Татарстана, но все будет зависеть от развития эпидемиологической обстановки в Петербурге.

передали слова Полякова "Невские Новости". 

Российские власти планируют внедрить QR-коды в железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму 12 ноября. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Для проезда потребуется QR-код о прививке, либо справка о перенесенном заболевании, либо медотвод от прививки. До определенной даты, которую еще не установили, подойдет и QR-код. 

Фото: Piter.TV

Теги: qr код, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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