На популярных маршрутах в Петербурге планируют запустить пятисекционные трамваи

В прошлом году в город поступило свыше сотни новых трамваев, включая ретротрамваи "Достоевский" и "Довлатов".

В Петербурге рассматривается возможность запуска пятисекционных трамваев на маршруты с высоким пассажиропотоком. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он отметил, что такие трамваи могли бы улучшить обслуживание пассажиров на загруженных линиях, таких как маршруты №60 и №100. Енокаев уточнил, что данный проект является новым для города, и в настоящее время ведется активное обсуждение этой инициативы.

Глава комитета также напомнил о том, что в прошлом году в город поступило свыше сотни новых трамваев, включая ретротрамваи "Достоевский" и "Довлатов". По словам Енокаева, в основном в Санкт-Петербурге эксплуатируются двух- и трехсекционные трамваи.

На текущий год запланирована закупка около 60 трамваев и 100 троллейбусов, из которых около 40 будут оснащены системой автономного хода, добавил Енокаев.

Ранее мы сообщили о том, что карту "Подорожник" используют почти 40% пассажиров в Петербурге.

Фото: Горэлектротранс