В Приозерске пьяный подросток на питбайке сбил первоклассницу

В Приозерском районе Ленинградской области девятиклассник в нетрезвом состоянии и без прав сбил ученицу первого класса. Девочка была госпитализирована в больницу.

Днем в пятницу, 30 июня, в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома в Приозерске подросток сбил на питбайке ребенка.

Как стало известно Piter.TV, ученик девятого класса местной школы в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав и на чужом питбайке сбил ученицу 1 класса той же школы, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила различные травмы, и бригадой скорой помощи была доставлена в местную больницу.

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Фото: unsplash.com