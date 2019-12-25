Пьяных подростков забрали в реанимацию с набережной Обводного канала

Выясняются детали инцидента.

В Петербурге двоих подростков госпитализировали в тяжёлом состоянии с отравлением алкоголем. Об этом стало известно Piter.tv.

Прохожие увидели у дома по набережной Обводного канала лежащих на земле юношу и девушку. Девушка при этом была в бессознательном состоянии.

Прибывшие медики доставили 16-летнего юношу и 17-летнюю девушку в больницу, где их поместили в реанимацию. Выясняются детали инцидента.

На выходных в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv