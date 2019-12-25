В строительстве путепровода в Романовку примут участие три девелопера

Застройщики осознают, насколько важно строительство путепровода для долгосрочной перспективы.

Три строительные компании — группа "Самолет", "Консоль" и Glorax — возьмут на себя разработку проекта строительства путепровода на Центральной улице Романовки в Ленинградской области. Планируется, что проект будет завершен к весне 2026 года, как сообщила пресс-служба областной администрации.

Евгений Барановский, заместитель председателя правительства Ленинградской области, подчеркнул значимость объекта для стратегического планирования. Новый путепровод поможет укрепить транспортные связи и создать благоприятные условия для развития городской и региональной инфраструктуры.

Застройщики осознают, насколько важно строительство путепровода для долгосрочной перспективы. На начальном этапе расходы на проектирование возьмут на себя группы "Самолет", "Консоль" и Glorax пропорционально освоенным территориям, пояснил Барановский.

В пресс-службе также добавили, что инвесторы планируют расширить участок региональной дороги до железнодорожного полотна. Эти договоренности были закреплены на совещании с Евгением Барановским.

Ранее мы сообщили о том, что еще три предприятия из Ленобласти присоединились к проекту "Производительность труда".

Фото: Стройблок ЛО