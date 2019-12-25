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Еще три предприятия из Ленобласти присоединились к проекту "Производительность труда"
Сегодня, 10:47
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Еще три предприятия из Ленобласти присоединились к проекту "Производительность труда"

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На данный момент в проекте участвуют 112 предприятий из 47-ого региона.

Три новых предприятия из Ленобласти подключились к федеральному проекту "Производительность труда", направленному на повышение эффективности работы без значительных капиталовложений. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, участие в программе бесплатное.

Участниками проекта стали производители электромонтажных конструкций для кабельных трасс "ЛОЗ-СЗМА", компания по производству полимерного профиля для бестраншейного ремонта трубопроводов "КЗПК", а также изготовитель шкафов для распределительных устройств "Завод Ладога".

Присоединиться к проекту могут любые предприятия базовых несырьевых отраслей, соответствующие определённым критериям, таким как годовой доход от 400 миллионов рублей и принадлежность к одной из приоритетных отраслей. На данный момент в проекте участвуют 112 предприятий из Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что участники Экспедиции Трофи-2025 почтили память защитников Ленинграда на мемориале "Разорванное кольцо".

Фото: Правительство Ленобласти

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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