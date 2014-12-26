Из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск запустят прямые рейсы

Уже доступна покупка билетов на данные направления.

Авиакомпания "Аэрофлот" анонсировала запуск собственных регулярных рейсов из Петербурга в Архангельск, Калининград и Мурманск, которые начнут осуществляться в июле-августе 2023 года. Уже доступна покупка билетов на данные направления.

Расписание и частота полетов:

Санкт-Петербург — Архангельск: ежедневные рейсы. Авиакомпания "Россия" параллельно продолжит обслуживание маршрута трижды в сутки.

Санкт-Петербург — Калининград: до трех вылетов еженедельно (во вторник, четверг и субботу). Параллельно авиалиния "Россия" обеспечит пассажиропоток до 53 рейсов в неделю.

Санкт-Петербург — Мурманск: три вылета в неделю (также по вторникам, четвергам и субботам). В разгар летнего сезона "Россия" предложит дополнительные рейсы, доводя общее количество перелетов до 31 в неделю.

Таким образом, новая инициатива позволит расширить транспортную доступность из аэропорта Пулково, который располагает сетью направлений группы "Аэрофлот": более 50 отечественных и зарубежных маршрутов. Ранее компания сообщала о старте собственных рейсов из Санкт-Петербурга в Пермский край, Татарстан и Омскую область, таким образом увеличив список летних направлений до более десяти внутрироссийских точек назначения.

Ранее мы сообщили о том, что пять рейсов в Турцию отменили в Пулково.

Фото: Piter.TV