Росавиация возобновит прямые авиарейсы между Читой и Петербургом

Как подчеркивается в официальном сообщении, важно развивать связь Забайкальского края с другими субъектами страны.

Сейчас специалисты Росавиации занимаются вопросом восстановления прямого авиасообщения между Читой и такими городами, как Петербург, Минеральные Воды и Сочи. Об этом было заявлено после состоявшейся недавно встречи, участниками которой стали губернатор Забайкальского края Александр Осипов, министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам представителей ведомства, восстановление регулярных рейсов в указанные направления представляет значительный интерес, поскольку способствует улучшению транспортной доступности региона. Как подчеркивается в официальном сообщении, важно развивать связь Забайкальского края с другими субъектами страны.

Кроме того, участники встречи затронули тему реконструкции аэропорта села Чара, сроки завершения которой многократно откладывались. Полноценное завершение ремонтных работ позволит повысить уровень комфорта авиапассажиров и обеспечит дополнительные меры безопасности воздушных перевозок.

Ранее мы сообщили о том, что прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик начнутся с 6 августа.

Фото: Piter.TV