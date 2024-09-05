Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик начнутся с 6 августа

Авиакомпания Smartavia будет выполнять полеты два раза в неделю с 6 августа по 25 октября.

С 6 августа 2025 года авиакомпания Smartavia открывает регулярное сообщение между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800 до 25 октября.

По средам воздушное судно будет вылетать в 06:55 с прибытием в 11:35, по субботам — в 08:40 с прибытием в 13:20. Стоимость билета без багажа начинается от 14 690 рублей, с багажом — от 55 760 рублей.

Пассажиров в Геленджике встретит модернизированный аэропорт с просторным терминалом и открытой террасой.

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Фото: Piter.TV