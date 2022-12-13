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Днем 17 апреля пройдет прямая линия с Дрозденко
Сегодня, 12:05
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Днем 17 апреля пройдет прямая линия с Дрозденко

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Каждый желающий сможет задать вопросы губернатору.

В понедельник, 17 апреля, пройдет прямая линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Глава региона ответит на вопросы жителей в период с 16:00 до 17:00. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Трансляцию можно посмотреть на телеканале "ЛенТВ24". Каждый желающий сможет задать вопросы губернатору. Для этого нужно будет позвонить по номеру 006 с домашнего телефона или +7 (813) 613–15–01 по мобильному. 

Отметим, что в прямой линии примут участие и главы  администраций муниципальных образований области. Они тоже ответят на вопросы местных жителей.

Ранее на Piter.tv: филиал образовательного центра "Сириус" могут создать в Петербурге.

Фото: Правительство Ленобласти

 

 

Теги: дрозденко, ленобласть, прямая линия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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