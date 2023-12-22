Александр Дрозденко проведет "прямую линию" с жителями Ленобласти 6 мая

Жители Ленобласти получат возможность задать свои вопросы губернатору в течение часа – с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует провести традиционную "прямую линию" с жителями 47-ого региона. Информация об этом была предоставлена пресс-службой областного правительства.

Жители Ленобласти получат возможность задать свои вопросы губернатору в течение часа – с 16:00 до 17:00 – по следующим номерам телефонов: 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Прямая трансляция телефонной линии будет доступна на телеканале ЛенТВ24.