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Александр Дрозденко проведет "прямую линию" с жителями Ленобласти 6 мая
Сегодня, 8:06
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Александр Дрозденко проведет "прямую линию" с жителями Ленобласти 6 мая

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Жители Ленобласти получат возможность задать свои вопросы губернатору в течение часа – с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко планирует провести традиционную "прямую линию" с жителями 47-ого региона. Информация об этом была предоставлена пресс-службой областного правительства.

Жители Ленобласти получат возможность задать свои вопросы губернатору в течение часа – с 16:00 до 17:00 – по следующим номерам телефонов: 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Прямая трансляция телефонной линии будет доступна на телеканале ЛенТВ24.

Ранее мы сообщили о том, что отопительный сезон в Ленобласти продлили из-за скорого похолодания.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)

Теги: александр дрозденко, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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