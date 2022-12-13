Проводится доследственная проверка по факту прорыва трубопровода на Бассейной

В результате ЧП был госпитализирован мужчина с термическими ожогами, а также повреждены несколько автомобилей.

Следственным отделом по Московскому району Санкт-Петербурга проводится доследственная проверка по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения около одного из домов по Бассейной улице.

В результате ЧП был госпитализирован мужчина с термическими ожогами, а также были повреждены несколько автомобилей.

Работниками коммунальной службы проводятся ремонтные работы по устранению прорыва. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и сотрудники ЖКХ. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СК по СПб