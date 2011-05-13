На выходных полицейские провели рейд на Крестовском острове. Заезд стритрейсеров так и не состоялся

В результате проведенной профилактической работы полицейские в общей сложности выявили более ста нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Перед выходными Госавтоинспекция Петербурга получила информацию об очередном готовящемся на Крестовском острове мероприятии для любителей уличных гонок. В итоге запланированный заезд в пятницу вечером так и не состоялся – его прервал визит полицейских. Повторная попытка подрифтовать в ночь на воскресенье также не увенчалась успехом, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате проведенной профилактической работы полицейские в общей сложности выявили более ста нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Внешний вид и поведение 44 участников гонок заставил правоохранителей усомниться в их трезвости и направить на медосвидетельствование на предмет употребления наркотических средств. Попытка одного из них взбунтоваться завершилась административным протоколом по статье 19.3 КоАП РФ и эвакуацией его автомобиля, в отношении еще одного "гонщика" составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Также были задержаны два водителя, которые сели за руль после употребления алкоголя.

Ещё 23 автолюбителя тотального тюнинга получили протоколы за внесенные недопустимые конструкционные изменения. Кроме того, обнаружены три машины-"призрака", на которых были установлены архивные номера. Около десятка иномарок не смогли пройти проверку на допустимый уровень шума, за что их владельцы получили соответствующие протоколы и короткий срок на устранение нарушений. Ещё 42 автомобиля отправились на спецстоянку в связи с подозрением в изменении номерных агрегатов.

Ранее в Петербурге был задержан коммерческий автомобиль Mercedes с незаконными спецсигналами.

Фото и видео: МВД