В Петербурге 4 из 10 проверенных сыров оказались фальсификатом

Региональное управление Роспотребнадзора выпустило предупреждения нескольким крупным торговым сетям, работающим в городе.

Северо-Западная испытательная лаборатория ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") провела исследование десяти образцов сыра, реализуемых в Петербурге. Результаты показали, что четыре из десяти продуктов содержат растительные жиры вместо молочного жира, что позволяет классифицировать их как сырные продукты, а не сыры. Эти данные были предоставлены Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей "Общественный контроль".

Экспертиза выявила, что только 20% проверенных образцов соответствуют стандартам качества.

Региональное управление Роспотребнадзора выпустило предупреждения нескольким крупным торговым сетям, работающим в городе, о необходимости соблюдения обязательных требований.

Ранее мы сообщили о том, что в кабачковой икре из петербургских магазинов обнаружили опасные нитраты.

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