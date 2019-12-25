Росгвардейцы проверили системы безопасности петербургских школ перед Днём знаний

Специалисты оценили работу тревожной сигнализации и камер видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии проводят проверку систем безопасности в школах Северной столицы перед началом нового учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ведомства по Петербургу и Ленобласти.

Специалисты оценивают степень готовности к работе тревожной сигнализации и камер видеонаблюдения, а также инженерно-техническую укрепленность учебных заведений и уровень организации пропускного режима на входе в них.

В ведомстве напомнили, что Росгвардия обеспечивает безопасность более 1,2 тыс. петербургских школ.

Ранее мы сообщили о том, что Российский экологический оператор выступил против неэкологичной упаковки букетов на 1 сентября.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти