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В Тихвинском районе проходит проверка по факту незаконной вырубки леса
Сегодня, 15:29
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В Тихвинском районе проходит проверка по факту незаконной вырубки леса

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. Древесину вывозят на двух лесовозах через два специально оборудованных въезда, на въезде установлен КПП с охранниками, все операции фиксируются.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ проводят оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Согласно материалам дела, незаконная рубка осуществляется на территории Тихвинского района Ленинградской области на участке площадью более 9,5 тыс. гектаров. Место труднодоступное.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Петербургскому дневнику", что рубка ведется четырьмя бригадами лесорубов по четыре человека. Древесину вывозят на двух лесовозах через два специально оборудованных въезда, на въезде установлен КПП с охранниками, все операции фиксируются.

Заготовленная древесина перерабатывается в пиломатериалы, которые затем продаются или используются для строительства модульных домов.

В ходе операции были задержаны предполагаемые участники и организаторы данной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в заказнике "Кургальский" пресечена незаконная рубка деревьев.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: ленобласть, уэбипк гу мвд рф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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