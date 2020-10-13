В Тихвинском районе проходит проверка по факту незаконной вырубки леса

. Древесину вывозят на двух лесовозах через два специально оборудованных въезда, на въезде установлен КПП с охранниками, все операции фиксируются.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ проводят оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Согласно материалам дела, незаконная рубка осуществляется на территории Тихвинского района Ленинградской области на участке площадью более 9,5 тыс. гектаров. Место труднодоступное.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Петербургскому дневнику", что рубка ведется четырьмя бригадами лесорубов по четыре человека. Древесину вывозят на двух лесовозах через два специально оборудованных въезда, на въезде установлен КПП с охранниками, все операции фиксируются.

Заготовленная древесина перерабатывается в пиломатериалы, которые затем продаются или используются для строительства модульных домов.

В ходе операции были задержаны предполагаемые участники и организаторы данной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в заказнике "Кургальский" пресечена незаконная рубка деревьев.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)