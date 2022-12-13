Росприроднадзор проверяет информацию о выбросах из-за рыжего дыма в Кировском районе

В ведомстве полагают, что опасный дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода. Ему планируют вынести предостережение.

В Северо-Западноом управлении Росприроднадзора готовит предостережение дочернему предприятию Кировского завода, с территории которого, как предполагается, могли поступать вредные выбросы. Видео с ярко-оранжевым дымом сняли на ЗСД и разместили в соцсетях.

Представители ведомства отметили, что Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Часто им дают название "Лисьий хвост".

Предполагается, что дым поступал с территории АО "МЗ "Петросталь"". Предприятие и раньше ловили на превышении выбросов оксида азота в атмосферу.

Ранее мы сообщили о том, что медсанчасть в Петергофе получила предостережение из-за содержания игуаны.

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