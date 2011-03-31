На КАД от удара прицеп отлетел в рабочего-дорожника

Молодой человек оказался в больнице. Известно, что 27-летний рабочий находится в тяжелом состоянии.

Сегодня, 26 июня, на КАД произошло ДТП, в котором пострадал рабочий-дорожник. Молодой человек делал разметку во время аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на 41-м километре внутреннего кольца в 02:20. Известно, что 42-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", не справился с управлением и въехал в прицеп-прикрытие дорожной службы, стоящий в третьей полосе. От удара прицеп наехал на дорожника.

Молодой человек оказался в больнице. Известно, что 27-летний рабочий находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро.

Фото: Telegram / Петербургская полиция