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На КАД от удара прицеп отлетел в рабочего-дорожника
Сегодня, 10:28
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На КАД от удара прицеп отлетел в рабочего-дорожника

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Молодой человек оказался в больнице. Известно, что 27-летний рабочий находится в тяжелом состоянии. 

Сегодня, 26 июня, на КАД произошло ДТП, в котором пострадал рабочий-дорожник. Молодой человек делал разметку во время аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на 41-м километре внутреннего кольца в 02:20. Известно, что 42-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", не справился с управлением и въехал в прицеп-прикрытие дорожной службы, стоящий в третьей полосе. От удара прицеп наехал на дорожника. 

Молодой человек оказался в больнице. Известно, что 27-летний рабочий находится в тяжелом состоянии. 

Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: кад, мвд, полиция, пострадал рабочий, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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