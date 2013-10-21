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На проспекте Ветеранов человек выпал из окна
Сегодня, 10:12
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kraratau27

На проспекте Ветеранов человек выпал из окна

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Мужчину сняли с козырька дома. Сейчас он находится в больнице.

В воскресенье, 9 мая, житель дома на проспекте Ветеранов выпал из окна. Спасатели аккуратно сняли его с козырька здания. Об этом сообщили свидетели в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

В комментариях пишут, что мужчина сорвался, когда пытался перелезть из своего окна в чужое. Сведений о состоянии пострадавшего нет. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину. Выяснилось, что пострадавшему поплохело после спиртного. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: падение из окна, петербург, происшествия, проспект ветеранов
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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