На проспекте Ветеранов человек выпал из окна

Мужчину сняли с козырька дома. Сейчас он находится в больнице.

В воскресенье, 9 мая, житель дома на проспекте Ветеранов выпал из окна. Спасатели аккуратно сняли его с козырька здания. Об этом сообщили свидетели в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

В комментариях пишут, что мужчина сорвался, когда пытался перелезть из своего окна в чужое. Сведений о состоянии пострадавшего нет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы вытащили из Фонтанки пьяного мужчину. Выяснилось, что пострадавшему поплохело после спиртного.

Фото: Piter.tv