На проспекте Стачек ночью тушили квартиру

Сегодня, 21 августа, в Кировском районе произошел пожар. На проспекте Стачек в доме № 9 вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:21. К этому часу огонь охватил пять квадратных метров.
Тушить комнату прибыли три пожарные машины и 15 спасателей. Они ликвидировали возгорание за 16 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что мансарду дома на улице Тюшина тушили почти три часа.
Фото: Pxhere
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