На проспекте Стачек ночью тушили квартиру

Пламя охватило пять квадратных метров.

Сегодня, 21 августа, в Кировском районе произошел пожар. На проспекте Стачек в доме № 9 вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:21. К этому часу огонь охватил пять квадратных метров.

Тушить комнату прибыли три пожарные машины и 15 спасателей. Они ликвидировали возгорание за 16 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что мансарду дома на улице Тюшина тушили почти три часа.

Фото: Pxhere



