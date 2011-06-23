У станции метро "Приморская" прорвало трубу: улицы заволокло паром

На место уже направлена аварийная бригада.

Перекрёсток вблизи станции метро "Приморская" окутался густым паром, что может свидетельствовать об аварии на теплосети.

На место уже направлена аварийная бригада "Теплосети", зону затопления в 300 квадратных метров оцепили. Детали инцидента уточняются.

Проезжающие машины оказались в зоне затопления. Судя по данным сервиса "Яндекс.карты", коммунальная авария вызвала заторы на дорогах. Пробки сковали улицу Одоевского, а также улицу Беринга, Наличную улицу и Новосмоленскую набережную.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в Уманском переулке тушат по дополнительному номеру 1БИС.

Фото и видео: Piter.TV, Скриншот: Яндекс.Карты