Пожар в Уманском переулке тушат по дополнительному номеру 1БИС

Информация о пострадавших отсутствует.

В пятницу, 14 февраля, в 11:15 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красногвардейский район, Уманский переулок, дом 74.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ГУ МЧС РФ, в ангаре размером 15х40 метров наблюдается горение внутренней обстановки. В 11:40 пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС.

Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации пожара задействовано от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что на Волхонском шоссе горел цех по производству красок.

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