На Лиговском забил горячий фонтан

В случае, если ваш автомобиль пострадал из-за прорыва, ущерб застрахован.

На Лиговском проспекте, 237, днем 28 сентября забил фонтан горячей воды. Там прорвало трубу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В зоне разлива оказались припаркованные автомобили. Судя по кадрам с места, один из водителей успел эвакуировать свою машину, которая находилась около источника.

На данный момент опасный участок огражден. Как оказалось, специалисты "Теплосети" обнаружили дефект на трубопроводе в ходе подготовки к новому отопительному сезону. Из-за случившегося движение транспорта ограничивалось. По последней информации, общественный транспорт уже вернулся на маршруты.

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