"Золотой" слиток пропал из петербургского музея "Титикака"

Слиток сделан из бронзы, его стоимость оценивается в 50 тыс. рублей.

Из музея рекордов и фактов "Титикака", который расположен в Петербурге на Казанской площади, пропал один из экспонатов – "золотой" слиток весом 5 кг. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Пожалуйста, верните его на место, это часть музейного экспоната. Никаких санкций не будет. Пресс-служба музея рекордов и фактов "Титикака"

Пропажу заметили 4 января, однако в полицию сотрудники музея обратились лишь 11 января, пишет "Фонтанка". Слиток сделан из бронзы, его стоимость оценивается в 50 тыс. рублей.

Экспонат является частью бесплатного аттракциона в учреждении. Посетители в качестве развлечения могут попытаться достать его из пластикового ящика через маленькое отверстие.

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Фото: пресс-служба музея рекордов и фактов "Титикака"