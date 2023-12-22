У пенсионерки из Кировска вскрыли квартиру и украли ювелирные изделия

При подходе к дверям своей квартиры пенсионерка видела выбегающего преступника, который, оттолкнув её, скрылся.

В четверг, 11 января, к правоохранителям обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в Кировске, с заявлением о краже. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в тот же день в период времени с 10:20 по 11:20 неизвестный, преступник, путем подбора ключа к входной двери, проник в квартиру заявителя, где совершил хищение ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 45 500 рублей.

При подходе к дверям своей квартиры пенсионерка видела выбегающего преступника, который, оттолкнув её, скрылся. На вид вору 30 лет, рост 165-170 см, одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что из трёхкомнатной квартиры на Решетникова украли валюту и ювелирные изделия на 2,4 млн рублей.

Фото: Pxhere