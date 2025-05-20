Молодой человек проник в парикмахерскую на Садовой через разбитое окно и побрился

А еще злоумышленник положил несколько триммеров в карманы брюк.

Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в парикмахерскую через разбитое окно. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 17 мая к сотрудникам вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району обратился прохожий. По словам горожанина, он увидел, как молодой человек, повредив стеклопакет, залез в парикмахерскую на Садовой улице.

Правонарушителя поймали на месте. Выяснилось, что злоумышленник не смог дождаться открытия салона и, разбив окно, пробрался в зал. Там самостоятельно выбрал машинку для стрижки волос и побрился, а затем положил несколько триммеров в карманы брюк.

Задержанный, житель Невского района, был доставлен в первый отдел. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту погрома на автобусной остановке на Тихорецком возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти