Молодой человек проник в парикмахерскую на Садовой через разбитое окно и побрился

Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в парикмахерскую через разбитое окно. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Утром 17 мая к сотрудникам вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району обратился прохожий. По словам горожанина, он увидел, как молодой человек, повредив стеклопакет, залез в парикмахерскую на Садовой улице.
Правонарушителя поймали на месте. Выяснилось, что злоумышленник не смог дождаться открытия салона и, разбив окно, пробрался в зал. Там самостоятельно выбрал машинку для стрижки волос и побрился, а затем положил несколько триммеров в карманы брюк.
Задержанный, житель Невского района, был доставлен в первый отдел. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах. Сумма ущерба устанавливается.
Ранее мы рассказывали о том, что по факту погрома на автобусной остановке на Тихорецком возбуждено уголовное дело.
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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