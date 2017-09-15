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Фронтмен "Пролетарского танго": "В плане творчества у нас погибающая страна"

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Актер, солист ВИА "Пролетарское танго" Дмитрий Караневский рассказал Piter TV, как сложно сейчас найти самородок в молодежной музыке.

По словам Караневского, молодым талантам на начальных этапах нужна профессиональная помощь. Певец посоветовал российским юным музыкантам присылать свое творчество знающим людям, спрашивать их мнения. 

У нас  в плане творчества очень погибающая страна, с точки зрения какой-то молодежной музыки никого нет. Я каждый год смотрю, кого приглfсить на фестиваль, и просто некого. Нужно это как-то решать, помогать молодым ребятам, создавать какие-то продюсерские центры, где будут сидеть адекватные саунд-продюсеры.

отметил солист ВИА "Пролетарское танго" Дмитрий Караневский.

ВИА "Пролетарское танго" — петербургский ретро-оркестр, исполняющий кавер-версии хитов советских пятидесятых—восьмидесятых годов, а также собственные композиции. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: пролетарское танго
Категории: Интервью, Лента новостей, Культура, Музыка,

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