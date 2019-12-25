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Прокуратура Петербурга следит за расследованием смерти 13-летней девочки-танцовщицы
Сегодня, 12:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга следит за расследованием смерти 13-летней девочки-танцовщицы

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Ребенку стало плохо на занятиях по хореографии.

Прокуратура Красносельского района Петербурга контролирует ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту смерти 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в ноябре несовершеннолетняя на занятиях по хореографии внезапно почувствовала ухудшение самочувствия и была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась.

Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления причины смерти, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Доме детского творчества на Пограничника Гарькавого внезапно умерла 13-летняя девочка.

Фото: Piter.TV
 

Теги: несовершеннолетние, прокуратура, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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