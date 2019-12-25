Прокуратуре Петербурга поручили проверить Шарлота на возбуждение вражды и ненависти

Петербургская прокуратура проверит музыканта.

Певцв Шарлота подозревают в вызове ненавистьии вражды своими публикациями. Об этом пишет ТАСС.

Если нарушение будет доказано прокуратурой, то ему грозит штраф до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Проведение соответствующей проверки по данному вопросу было подтверждено и поддержано главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, Виталием Бородиным, который высказал озабоченность по поводу того, что певец продолжает использовать запрещенные соцсети и публикует контент, раскритиковав Россию и ее граждан, а также унижает честь президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали певца Шарлота.

Фото: Piter.TV