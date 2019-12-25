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Прокуратура Петербурга и органы опеки проверят маму из-за оставленного на детской площадке ребенка
Сегодня, 9:30
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга и органы опеки проверят маму из-за оставленного на детской площадке ребенка

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Петербургская прокуратура проверит маму на соблюдение свои обязанностей. Она оставила ребенка на детской площадке.

Прокуратура Невского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой ОДН по сообщению о возможном ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, во вторник, 5 сентября, женщина оставила своего малолетнего ребенка на детской площадке на Русаковской улице в полном одиночестве.

Прокуратурой и уполномоченными по делам несовершеннолетних будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям законных представителей, ответственных за воспитание ребенка.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Петербурга приняты меры в защиту прав жителей многоквартирного дома.

Фото: pxhere

Теги: дети, одн, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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