Прокуратурой Петербурга приняты меры в защиту прав жителей многоквартирного дома

Петербургская прокуратура занялась вопросом установки арочный ворот в одном из домов Петербурга. Установка не была согласована с жильцами.

Прокуратура Адмиралтейского района совместно со специалистами Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной жилищной инспекцией провела проверку исполнения жилищного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в одном из домов Адмиралтейского района установлены арочные ворота вопреки нормам жилищного законодательства, которые были поставлены без согласия жильцов и Комитета по градостроительству и архитектуре.

По результатам проверки в адрес генерального директора управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга вернула отобранную квартиру пенсионерке.

Видео: прокуратура Петербурга